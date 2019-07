Aprueban tercer periodo extraordinario en San Lázaro para ratificar a Arturo Herrera

Con el voto en contra de Porfirio Muñoz Ledo, el Pleno de la Comisión Permanente aprobó que la Cámara de Diputados realice un tercer periodo extraordinario de sesiones, el jueves 18, para ratificar a Arturo Herrera como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en medio de un intenso debate sobre la renuncia de Carlos Urzúa, quien denunció decisiones sin sustento, imposición de funcionarios y conflicto de interés.

“¿Por qué no lo denunció a tiempo? Sigo pensando que es un buen hombre, pero también la casta hacendaria tiene un conflicto de interés que obedece a patrones internacionales ordenados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es un club, él no quiere salirse de ese club”, subrayó el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.

Urzúa, dijo, se “formó en la escuela de una secretaría de Hacienda imperial”, y recriminó que, si bien era un funcionario competente, debió renunciar antes si tenía información de la caída de la economía.

Tatiana Clouthier, diputada de Morena, reprochó que el exsecretario de Hacienda no presentara las denuncias correspondientes sobre presumibles actos de corrupción en la dependencia federal.

“A veces se vuelve cobarde pensar que me impusieron a alguien y entonces por eso me voy porque no me gusta”, criticó desde la tribuna. “El hablar y decir que existe conflicto de intereses, el hablar y decir sin mostrar los detalles, a veces parece cobarde”, apuntó.

Clouthier rechazó la propuesta que hizo el diputado Tonatiuh Bravo, de Movimiento Ciudadano, a nombre de su bancada, para que el exsecretario de Hacienda comparezca ante los diputados para explicar los motivos de su renuncia.

“Se vuelve una irresponsabilidad hablar de cosas y no dar los detalles, debiese dar los detalles, pero estamos aquí equivocados cuando queremos citar a comparecer cuando ya no es un funcionario público”, dijo la excoordinadora de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, la priista Dulce María Sauri señaló que no se puede realizar un proceso de ratificación del nuevo secretario de Hacienda si no se clarifican las acusaciones de Urzúa.

“(El presidente de la República admitió esta mañana) que el Plan Nacional de Desarrollo no lo había elaborado la Secretaría de Hacienda, como señala la Ley de Planeación”, acusó.

“El Plan Nacional de Desarrollo que conoció y aprobó la mayoría en la Cámara de Diputados, era una proclama de carácter político, tal como hoy, en voz del propio presidente de la República, conocimos. ¿Cuántas otras decisiones en materia de política pública se han estado tomando en esta administración sin suficiente sustento?”, preguntó Sauri.

Senadores y diputados del PAN manifestaron que los señalamientos de conflicto de interés de Carlos Urzúa deben ser investigados y sancionados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Está hablando de conflicto de interés, está hablando de imposición de funcionarios sin criterio y está hablando de toma de decisiones económicas, de dinero, de uso de dinero público sin la valoración adecuada”, soltó la senadora Kenia López.

“Lo está diciendo quien era el secretario de Hacienda hasta el día de ayer, no la oposición, no un complot, no la mafia en el poder, sino el responsable de las finanzas públicas”, señaló a su vez el también senador panista Damián Zepeda.

El acuerdo para el periodo extraordinario fue aprobado por 34 votos a favor y dos en contra, de Muñoz Ledo y del diputado panista Elías Lixa. Ambos cuestionaron que se modificara la fecha original propuesta por la Mesa Directiva de la Permanente para el extraordinario.

Luego de la votación quedó establecido que la Cámara de Diputados realizará el periodo extraordinario a partir del jueves 18, fecha en la que abordará como único tema la ratificación y toma de protesta de Arturo Herrera como secretario de Hacienda y Crédito Público.

Y partir del jueves 25 discutirán las leyes y reformas derivadas de la reforma constitucional en materia educativa y el decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Fuente: Proceso