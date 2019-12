Aprueban en comisiones Ley de Amnistía

Con 38 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones, las comisiones unidas de Justicia y Gobernación de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de la Ley de Amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para liberar a procesados y sentenciados por delitos contra la salud y robo sin violencia, mujeres criminalizadas por aborto, así como presos políticos e indígenas sentenciados sin contar con una adecuada defensa.

El proyecto fue turnado a la Mesa Directiva para ser discutido y votado en el pleno el próximo jueves.

De acuerdo con el dictamen, la amnistía procedería bajo la condición de que los beneficiados no sean reincidentes, que su sentencia no sea por homicidio, lesiones o secuestro, que no hayan utilizado armas de fuego ni hayan incurrido en alguno de los delitos graves enlistados en el artículo 19 constitucional.

Al fundamentar la posición de Morena a favor del dictamen, el diputado Rubén Cayetano sostuvo que la Ley de Amnistía no es una ocurrencia, promesa de campaña, concesión, benevolencia ni pose política.

“Desde la cuarta transformación rechazamos la distorsión calumniosa por señalamientos de una abundante liberación de delincuentes, hablan de hasta 300 mil y, entre más señalen, así será la magnitud del problema que vamos a resolver; no permitiremos que un discurso político lleno de mezquindad y antagonismo, muchas veces conservador, desinforme e injurie”, puntualizó.

Instó por ello a despenalizar la interrupción del embarazo en el ámbito federal para resolver de fondo dicho asunto.

Por: MILENIO