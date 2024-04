Aprueba Senado reformas a Ley de Amparo

Con el voto de Morena y sus aliados, el Senado de la República aprobó hoy reformas a la Ley de Amparo, para impedir que jueces y magistrados puedan dictar suspensiones provisionales que frenan reformas legales sin haber ido al fondo del asunto y resolver si la norma objetada es o no inconstitucional.

Fue un debate de casi seis horas, en el que la oposición que un día antes no pasó lista para evitar que hubiera quórum y no se debatiera esa reforma, hoy insistió una y otra vez que se limita el derecho de los mexicanos a ampararse, mientras que senadores de Morena, advirtieron que se pone freno a la discrecionalidad y arbitrariedad con que actúan en el poder judicial, al otorgar suspensiones provisionales que no sólo favorecen a quienes promovieron el juicio de amparo, sino que le dan un efecto general.

La reforma a la Ley de Amparo se aprobó en lo general con 69 votos a favor, 42 en contra y cero abstenciones y después en lo particular con 66 votos a favor y 38 en contra, en un debate en el que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, resaltó que se requiere “acabar con la dictadura de la toga”, toda vez que desde el poder judicial se han asumido facultades del legislativo para parar iniciativas aprobadas por el Congreso.

Panistas y priístas alardearon que han logrado parar 40 leyes de la Cuarta Transformación, que a su juicio eran inconstitucionales, y el senador de Morena, Rogelio Israel Zamora, resaltó que los opositores mienten ya que a través del contuberni con el poder judicial han logrado retrasar o impedir que entren en vigor reformas fundamentales, como es el caso de la reforma eléctrica, en la que un juez concedió amparo a una empresa trasnacional, pero detuvo toda la legislación.

Senadores del PRI, PAN, MC y Germán Martínez, de Grupo Plural, insistieron en que se busca “amputar facultades” al poder judicial y al impedir que los amparos en casos de leyes tengan efecto general, llevará a que quienes no tengan recursos económicos, no pueden acudir al amparo. Se provocará, además, dijo un enorme rezago.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, insistió en que debe prevalecer la presunción de constitucionalidad, ya que ningún juzgador puede otorgar una suspensión provisional en un juicio de amparo, sin ir al fondo del asunto y, dado que no hay un plazo para resolver, se dan casos de que pasen 10 años para resolver y la norma no entra en vigor en ese tiempo.

La ministra en retiro resaltó que hay miles de sentencias de amparo que sólo o resuelven sobre la forma. “Todo lo desechan, todo los sobreseen, todo es improcedente, ojalá tengamos un poder judicial que realmente de respuesta a los judiciables”. Además, agregó, “ el rezago esta ahí desde antes”.

Los senadores Malu Micher, de Morena y Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM pidieron que se leyera un audio que circulaba en redes, aún antes de aprobar la reforma a la Ley de Amparo,en la que se asegura que los mexicanos ya no podrán ampararse y el gobierno podrá “expropiar casas y empresas, establecer el toque de queda o instaurar la pena de muerte”,

Desde tribuna, el senador Monreal lamentó que como parte de la guerra sucia contra Morena se difundan ese tipo de “infamias y mentiras”, de esa “estupidez e ignorancia ” a quienes insisten en sostener que se vulnerarán derechos humanos de los mexicanos. Pidió a los opositores “dejar de ser agachones” y defender el poder legislativo ante un poder judicial que invade sus facultades.

La reforma deroga el último párrafo del Articulo129 de la Ley de Amparo, que señala :

“Tratándose de juicios de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso los suspensiones que se dicten fijarán normas generales”.

Asimismo, adiciona un párrafo al artículo 148 de esa ley, el que se establece que “ Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”.