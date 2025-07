Aprueba Senado nueva Ley de Guardia Nacional

Ciudad de México. El Senado de la República aprobó hoy la legislación secundaria que regirá la actuación de la Guardia Nacional (GN) como Fuerza Armada Permanente, bajo la conducción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la que tendrá a su cargo administrar y organizar a esa corporación, a fin de que cumpla con la responsabilidad de combatir al crimen organizado.

Pasó con 75 votos a favor y 34 en contra, en medio de una defensa férrea de Morena y aliados al papel que la GN ha tenido en sus seis años de existencia para frenar la violencia y la inseguridad, frente a la afirmación reiterada de la oposición de que se militariza al país y a un Estado autoritario.

La minuta proveniente de la Cámara de Diputados se aprobó sin cambios y fue turnada a la presidencia de la república, para su promulgación.

Durante el debate, panistas, priístas y senadores de MC cuestionaron que la GN tenga facultades en materia de investigación de delitos, de actuar en asuntos migratorios y que sus integrantes puedan aspirar a cargos de representación popular, entre ellos para diputados y senadores, previa licencia al cargo.

En el dictamen se establece que en base a la reforma constitucional publicada el 30 de septiembre de 2024, la Guardia Nacional se define “ como una fuerza de seguridad pública permanente, profesional, integrada por personal militar con formación policía”, dependiente de la Sedena

Se integrará también con personal civil de confianza para tareas técnicas y administrativas , regido por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el mando operativo y estratégico recaerá en la estructura militar.

La presidenta de la República ostentará el Mando Supremo, mientras que el Alto Mando corresponderá a la persona titular de la Sedena.

Esta última dependencia será la dependencia responsable de organizar, equipar, educar, adiestrar, capacitar, administrar y desarrollar a la Guardia Nacional

Se asigna asimismo a la Sedena las tareas de: generar, operar, procesar y utilizar información en materia de Seguridad Nacional para advertir riesgos y prevenir amenazas mediante los organismos de inteligencia.

Igualmente, requerir e intercambiar información en materia de seguridad nacional, previa coordinación con las instancias del Consejo de Segundad Nacional.

En relación con la GN , establecer coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Nacional de Información, para generar, compartir y obtener información, que permita a cumplir con los fines de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, entre otras vinculadas con la supervisión y verificación del correcto cumplimiento de las tareas de la Guardia.

El mando de la Guardia Nacional deja de ser civil para recaer en un General de División en activo designado por el Ejecutivo Federal a propuesta de la persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. La oposición reprobó la presunta militarización de la seguridad pública.

El debate polarizó posturas, los priístas y panistas no dejaron de repetir que el país se militariza, sin que haya paz. “la delincuencia organizada impone reglas en colonias y comunidades y a la Guardia Nacional la están utilizando para intimidar a los adversarios, reprimir protestas, vigilar opositores e inclusive hasta para impedir eventos culturales”, recalcó la senadora del PRI, Karla Toledo.

En tanto, el senador del PAN, Enrique Vargas del Villar, dijo no es la a solución para la seguridad pública en México y preguntó , “qué pasó en Culiacán ayer, 16 cuerpos, cuatro en un puente, cuando la Guardia Nacional está ahí 24 horas. Entiendan que esta no es la solución”. Presentó además videos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios de Morena, con declaraciones de años pasadas en contra del empleo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.

“La militarización es una salida falsa para escapar de la espiral de violencia y de inseguridad, y no contribuye en absoluto a la construcción de la paz”, recalcó el coordinador de MC, Clemente Castañeda.

En respuesta, el senador de Morena, Luis Fernando Salazar, les hizo notar que los argumentos de la oposición son falsos, y que eran de otras épocas, del sexenio de Felipe Calderón, cuando se empleó al ejército en su fallida guerra” contra el narcotráfico, sin un marco jurídico que lo respaldara.

“Hoy el verdadero reto es consolidar esta institución como una fuerza sólida y permanente, por eso no es casual que su consolidación sea uno de los ejes centrales de seguridad pública”, recalcó.

La también Morenista Nora Ruvalcaba hizo notar que la GN tiene un nivel de aceptación del 64 por ciento entre la población y su compañero de bancada, Emmanuel Reyes destacó que gracias a esa corporación se ha logrado frenar la violencia en Guanajuato, en medio de la coordinación entre el gobierno local panista y el federal.

Legisladores del PRI y MC presentaron reservas, fin de eliminar la posibilidad de que los miembros de la GN accedan a cargos de representación popular, ya que en la reforma se establece que se les dará licencia, lo que fue rechazado por la mayoría de la 4T-