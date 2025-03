Aplazan sesión para discutir desafuero de Cuauhtémoc Blanco

Ciudad de México. La Sección Instructora (SI) de la Cámara de Diputados decidió hoy por 3 votos contra uno aplazar la admisión a estudio de la solicitud de desafuero en contra del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación en grado de tentativa en contra de su media hermana, lo que significa un acto de “dilación” y de promoción de la “impunidad”, denunció la bancada del PAN en San Lázaro.

Al término de la sesión de la SI, legisladores del blanquiazul indicaron que habían pedido que este jueves se admitiera el expediente a análisis, pero dicha propuesta “fue derrotada por 3-1”, y aunque dijeron no culpar a nadie, indicaron que tampoco buscan “impunidades, y menos frente a una mujer, de cara al 8M”.

Además de un diputado del PAN, la SI está conformada por el morenista Hugo Éric Flores (quien es presidente de dicha instancia), Adriana Belinda Quiroz Gallegos (también de Morena) y Raúl Bolaños Cacho (del PVEM).

Los panistas recalcaron que “ya es demasiado tiempo el que se le está dando a estos asuntos” por lo que aunque no culpabilizan a nadie a priori, tampoco admitirán ninguna dilación ni impunidad. Subrayaron que la Fiscalía de Morelos ya había entregado desde el 21 de febrero todos los documentos necesarios en este caso e hicieron énfasis en que, a su juicio, ya había elementos para admitir ya el expediente de la acusación contra el ex futbolista, lo cual no significa declararlo culpable de nada.

Aunque presumen la inocencia del acusado, dijeron, también revisan el expediente “con la perspectiva de género que reclaman las mujeres hoy de cara al 8M”.

Los panistas recalcaron que la votación de hoy en la SI no significa “de ninguna manera” que el caso de Blanco se cierra, sino que “se están haciendo los trámites de correr traslado, de copias, y todas esas burocracias que tanto le chocan y le molestan a la gente”.

En ese tono, enfatizaron: “que se aclaren en Morena, que está dividido: ¿quieren o no quieren entrarle a revisar el expediente? Que se aclaren ya, porque están promoviendo la impunidad en contra de una mujer que se dice agredida” y a quien, de entrada, ellos le creen, porque esa es “la primera regla del feminismo”.

“Sin obstáculos en caso Cuauhtémoc”: Flores

Antes de que iniciara la sesión de la SI, cuyos resultados narraron los panistas, Hugo Éric Flores confirmó que ya se habían recibido de la Fiscalía de Morelos los expedientes relacionados con Cuauhtémoc Blanco, por lo que “a partir de hoy empiezan a correr términos legales que estamos cumpliendo. Ya le fue entregado a la Secretaría General de la Cámara, la Secretaría General ya lo remitió a la SI, y hoy justamente empieza ese proceso”.

Cuando se le preguntó si había “obstáculos” para que avanzara el proceso en contra del ex gobernador de Morelos, o incluso si había algún tipo de “bloqueo o apoyo” en su favor, el morenista aseguró: “No, yo no he recibido ninguna instrucción al respecto. Estamos haciendo las cosas conforme a derecho y con todos los procesos legales correctos. Entonces no hay tal bloqueo”.

Desde su experiencia como abogado, dijo, “las cosas tienen que estar bien desde el principio, porque no podemos dejar ningún espacio a que, por algún asunto de procedibilidad, después pueda ser señalada una institución, como es la Cámara de Diputados, por haber acelerado procesos sin tener incluso términos legales para acelerarlos”.

Por ello, recalcó que “no veo obstáculos, más bien que tenemos la firme convicción de hacer todo conforme a derecho y que todo lleve sus tiempos y sus procesos legales, para que después no haya ninguna situación jurídica que pueda dar motivo a alguna responsabilidad de nosotros o, inclusive, dejemos sin el debido proceso o en la indefensión a alguna de las personas que han sido señaladas o alguna de las víctimas que han señalado”.

Horas después de que terminara el encuentro de la SI, dicha instancia emitió un comunicado en el que negó haber rechazado la admisión de desafuero de Blanco. “Por primera vez –explicó– se hizo del conocimiento de sus integrantes la solicitud de Declaración de Procedencia” del caso.

Por ese medio escrito, Flores dijo que “se sometió a su estudio y análisis la referida solicitud, para continuar con los procedimientos legales, sin que exista por parte de sus integrantes rechazo alguno en su trámite”.