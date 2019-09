Anuncian que FGR iniciará procesos contra Jesús Murillo y Tomás Zerón por Caso Ayotzinapa

Al confirmar que un juez en Tamaulipas ordenó la liberación de 24 ex policías municipales deIguala, Cocula y Huitzuco, Guerrero, que estaban detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció que la Fiscalía General de la República (FGR)iniciará procedimientos contra el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam; el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, y José Aarón Pérez Carro, ex titular de la unidad especial de la PGR para el caso.

Alejandro Encinas comentó que en los próximos días podrían haber otras 20 liberaciones, entre ellas para Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos; el jefe de la Policía de Cocula, César Nava González; Ramiro Ocampo Pineda “El Chango”, jefe de halcones, e incluso, el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. Mencionó que en este último caso, Abarca se encuentra detenido principalmente por el asesinato del activista social Arturo Hernández Cardona.

En conferencia de prensa este domingo, el Subsecretario dijo que, “en la vieja práctica del sabadazo, en día de puente, una resolución que no firma el juez, sino la secretaria de acuerdos, Adriana Ruvalcaba Velázquez, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, del cual no encontramos fotografías ni registro alguno en las páginas del Poder Judicial, e incluso del propio Juzgado que él encabeza, dictó la libertad absoluta e inmediata de 24 personas detenidas por la desaparición forzada de los 43 estudiantes”.

Dijo que ese número de liberaciones se suman a las 53 que ya se dictaron previamente contra otros involucrados en el caso, entre ellos Gildardo López Astudillo, “El Gil”, jefe de plaza del grupo criminal Guerrero Unidos, quien fue uno de los principales señalados como responsables de la desaparición. En total, suman 77 personas liberadas, de las 142 persona detenidas por el caso Ayotzinapa.

Por: EL ECONOMISTA