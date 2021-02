Anuncia AMLO que harán frente a los apagones con plantas de carbón y combustóleo que Pemex entregó a la CFE

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se compraron tres barcos con gas licuado para echar a andar las plantas y restablecer el servicio de energía eléctrica ante los recientes apagones que han afectado, en una primera instancia y principalmente en Chihuahua y el norte del país, a 5.9 millones de usuarios, y luego de manera controlada y aleatoria, a 3.2 millones.

Además, resaltó que “ya se estaba previendo esta situación, por eso Pemex entregó combustóleo a la Comisión Federal de Electricidad”, por lo que señaló que harán frente a la crisis de los apagones a través de ese combustible y con plantas de carbón.

“Hay una crisis por las tormentas de nieve en el norte, entonces esto afectó la distribución del gas, las plantas de energía operan con gas, han declarado emergencia eléctrica, hay emergencia en Texas. Tenemos la mayor presión en el tiempo pico que es cuando mayor energía se consume, de 3 de la tarde a 10 de la noche, que es cuando debemos llevar a cabo una mejor planeación, que se organicen, ya estamos comprando gas licuado, se compraron tres barcos de gas licuado para echar andar las plantas”, dijo durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

“No hay, también para aclararlo, ninguna represalia, no hay eso que no nos ven con buenos ojos, no. Esperemos que lo más pronto posible se normalice la situación en México y se restablezca el servicio, para el jueves, el viernes, el fin de semana. Están los técnicos de la Comisión Federal (de Electricidad) atentos, están trabajando, ya se estaba previendo esta situación, por eso se decidió desde hace una semana entregar combustóleo de Pemex a la Comisión Federal y se planteó poner en operación todas las plantas carboníferas que estaban paradas”, dijo.

Y es que de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el 15 de febrero se registró un apagón que dejó sin luz a 5.9 millones de usuarios, se atribuyó a la falta de gas natural debido a una tormenta invernal en Texas, en los Estados Unidos.