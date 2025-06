Anularán 11 casillas en Michoacán, Chiapas y Guerrero por votación superior a 100%

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) prevé anular 11 casillas en Michoacán, Chiapas y Guerrero por haber registrado una votación superior a 100 por ciento de las personas previstas en la Lista Nominal para participar en la elección judicial.

Votación irregular en 11 casillas

El proyecto que tiene a consideración el Consejo General para declarar la votación nacional de la elección judicial, considera 11 casillas en las que se demostró una votación irregular porque se registraron sufragios de más personas de las permitidas.

«Votaron más personas de las registradas den las correspondientes listas nominales, lo cual, aritméticamente no es posible, por lo que no se sumarían al cómputo nacional debido a que ese nivel de participación no es sostenible en función del tipo de complejidad de esta elección extraordinaria», indica el proyecto.

Aunque es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que tiene la facultad de declarar la nulidad de votaciones, en este proceso inédito la validez del cómputo nacional inicia por el INE para que pueda entregar constancias de mayoría, por lo que prevé excluir de la sumatoria del cómputo estas 11 casillas y remitirlo así a la Sala Superior.

En Michoacán solo se prevé anular la casilla 627 del distrito 11 en Pátzcuaro que registró 102.12 de votación de la lista nominal, con los sufragios de 770 personas cuando la lista tiene 754.

En Chiapas, se anularían tres casillas del distrito 7 de Tonalá: la casilla 657 donde votaron mil 20 personas de las mil uno previstas en la lista nominal, es decir, 101.90 por ciento; la casilla 214 con 100.53 por ciento de votos, seis más de las mil 134 permitidas; y la 226 donde votó en 100 por ciento de las 596 esperadas.

También en Chiapas, la casilla 1164 del distrito 11 en Las Margaritas con 100.48 por ciento de la votación, 416 electores de los 414 autorizados.

En Bochil, dos casillas atípicas: la 1048 con 100.09 por ciento, una persona adicional a las mil 143 de la lista nominal; y la casilla 153 donde votaron 11 personas más de las mil 689 con credencial vigente, 100.6 por ciento de la lista.

En Guerrero, dos casillas del distrito 3 en Zihuatanejo: la 1917 con 100.26 por ciento de la votación, 390 de 389 personas previstas; y la casilla 3 donde presuntamente, los 425 electores convocados acudieron, es decir, el 100 por ciento.

Además de la casilla 550 del distrito 1 de Ciudad Altamirano con 100 por ciento de los votos de los 206 electores de lista nominal; y la casilla 1697 del distrito 7 en Chilpancingo con 100 por ciento de participación de las 357 personas previstas.

El proyecto indica que no hay casillas zapato a pesar de que algunas consejerías sí lo consideran así, lo que iría de la mano de la estrategia de acordeones distribuidos por terceras personas para dirigir la votación a favor de las mismas candidaturas, lo que se debatirá ante el Consejo General esta tarde.

