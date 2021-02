Ante apagones, AMLO espera que “se restablezca el servicio para el jueves, el viernes, el fin de semana, todo dependerá del estado del tiempo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para enfrentar los apagones en el norte del país el Gobierno federal ha comprado barcos de gas licuado y Pemex vende a CFE combustóleo a bajo costo para reactivar las plantas de suministro de energía, por lo que señaló que espera “que lo más pronto posible se normalice la situación en México y se restablezca el servicio para el jueves, el viernes, el fin de semana todo dependerá del estado del tiempo”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que posiblemente su gobierno compre más gas licuado y confió en que el servicio se normalice a más tardar este fin de semana.

El presidente López Obrado rechazó que haya represalias o que no nos vean con “buenos ojos” las gaseras en Texas, Estados Unidos, de donde México compra gas natural para el suministro de las plantas eléctricas, sino que se trata de las heladas que han azotado Texas.

“Se debe a las heladas a la situación del mal tiempo en Texas, donde se generó esta situación, no hay ninguna represalia, de que no nos entregan gas porque no nos ven con buenos ojos, es que es grave la situación de Texas y no tienen gas, y el gas natural aumentó mucho de precio”.

Recordó que por esa situación se suspendió el suministro de gas, porque han declarado en emergencia en Texas y es grave la situación.

“Nosotros estamos enfrentando el problemas porque estamos echando a andar plantas que no requieren gas, plantas de combustóleo, carbón, para enfrentar la emergencia y se está llevando a cabo una planeación para que la gente no se quede sin energía de manera permanente, sino que se pueda organizar que haya apagones temporales de 30 minutos”.

“Tenemos la mayor presión en el tiempo pico, cuando más energía se consume, de las seis de la tarde a 10 de la noche, ahí es donde tenemos que llevar a cabo una mejor planeación para que se organicen estos apagones periódicos”.