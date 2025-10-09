Andy López compró pieza de arte de Yayoi Kusama por medio millón de pesos, revela Latinus

Andy López Beltrán compró por 30 mil dólares una pieza de arte de Yayoi Kusama, la célebre artista japonesa cuya obra es exhibida en los principales museos de arte moderno en el mundo, así lo reveló un reportaje especial de Latinus.

En la recta final del gobierno de su papá, Andy importó la pieza de Japón a México el 15 de marzo de 2024.

Registros abiertos de importaciones en el mercado global consultados por Latinus indican que Andrés López Beltrán importó una pintura hecha a mano, con un peso de 12.5 kilos desde la destacada galería de arte Manabia Fine Arts, en Tokio, hasta el departamento de Copilco que heredó de su papá.