Anaya responde a AMLO: “Permiso concedido para su caguama. Yo me tomo una Victoria en la CDMX; nos vemos en el 24”

Ricardo Anaya respondió este miércoles al presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene su permiso para tomarse una caguama.

“Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo de hecho me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la Ciudad de México y posiblemente me tome otra en Querétaro”, indicó el excandidato presidencial en un video publicado en Twitter.

Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE. ¡Salud! Nos vemos en el 24. pic.twitter.com/jh9UksYNwV

