Anaya es un perseguido; o que la Fiscalía muestre las pruebas: Gustavo de Hoyos

Estoy absolutamente convencido de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha ordenado un uso faccioso y autocrático de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso del panista Ricardo Anaya Cortés, dijo esta noche Gustavo de Hoyos Walther, expresidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de 2016 a 2020. Ahora, expuso el empresario y activista, la Fiscalía tendrá que recabar las evidencias y si son pruebas obtenidas de manera legal debe presentarlas.

En entrevista en “Los Periodistas”, programa que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela, y que se transmite por SinEmbargo Al Aire por la plataforma de YouTube, el también presidente de la organización civil “Alternativas por México”, precisó que “no es Ricardo Anaya ni candidato ni precandidato de “Sí por México”, ni él ni nadie más está en una lista ni en ningún diálogo. Dicho esto con toda claridad, yo estoy absolutamente convencido de que el Presidente López Obrador está ordenando un uso faccioso, autocrático de la Fiscalía General de la República (FGR). A mi me tocó impulsar la Fiscalía que Sirva, una Fiscalía independiente; el Presidente me respondió que iba a ser independiente en los hechos, y yo le dije que fuera independiente en la Ley. La realidad es que no es independiente ni en los hechos ni en la Ley, y me queda absolutamente que la forma en cómo están conduciendo las acusaciones no tienen otra inspiración que una de carácter esencialmente político-partidaria. No hago una defensa de nadie, de ningún candidato, de ninguna persona, pero si tengo absoluta certeza por la forma en cómo se está llevando este asunto que tiene una clarísima e indudable intencionalidad política”.

“Y, además, me parece absolutamente lamentable no para Ricardo Anaya sino para la realidad democrática del país que por primera vez en casi 100 años un aspirante, no digo un candidato que vaya o no vaya a ser, un aspirante presidencial tenga que partir al exilio”, agregó el empresario y activista.

–Pero eso es una huída, no es un exilio –le acotó Delgado Gómez.

–Bueno, lo podemos discutir. Creo que lo que se está planteando es una persecución política.

–Oiga, Gustavo, pero antes lo decían Javier Lozano, Ernesto Cordero, José Antonio Meade, Margarita Zavala, Felipe Calderón, incluso a gritos, que Ricardo Anaya era corrupto, y ahora se les ocurre que es un perseguido político –le expuso Páez Varela.

–La pregunta, Alejandro, es que si había una evidencia por qué desde 2018 no se actuó. Esa es la pregunta.

–Porque el año pasado se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República, La presentó el 11 de agosto el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin. Ya esté en la cárcel el exsenador José Luis Lavalle, por los sobornos de Lozoya, de este corruptazo…

–Como abogado, Álvaro y Alejandro, les digo que no hace falta un año si hay evidencia documental. La pregunta es que si había elementos, y no un elemento menor como ahora se dice, por qué esperar dos años. Estoy convencido de que cuando este caso se escudriñe y se vaya a los detalles, estoy convencido que son falacias, porque son dichos, no hay ninguna evidencia. Insisto, cuando las cosas se hacen de cierta manera, con cierta temporalidad, es evidente que se trata de un acto de persecución política.

De Hoyos Walther, uno de los fundadores, junto con el empresario Carlos X. González Guajardo, del movimiento “Sí por México”, que también impulsó la coalición del PRI-PAN y PRD en la elección federal del 2021 bajo el nombre “Va por México”, se refirió además al proceso de revocación de mandato que actualmente está envuelto en una gran polémica.

Fuente: Sin Embargo