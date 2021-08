Anaya denuncia a AMLO de persecución y querer encarcelarlo

En un video publicado a través de Twitter, Ricardo Anaya, excandidato presidencial ha denunciado a Andrés Manuel López Obrador de querer encarcelarlo y perseguirlo para que no sea contendiente en las elecciones de 2024.

“Me quiere meter a la cárcel”, dijo el exlegislador en un video publicado este sábado en Twitter. “Voy a defenderme, voy a probar mi inocencia (…) Yo sigo en la lucha, no me rindo y no me doblo”.

“Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024 y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor”, aseguró.

Anaya ha señalado que los elementos con los que se le quiere acusar provienen de Emilio Lozoya, que es exdirector de Pemex hoy sujeto a procesos penales por posibles actos de corrupción.

Añadió que la instrucción a la Fiscalía General de la República salió desde Palacio Nacional para que se procediera penalmente en su contra, pero esto aún no ha ocurrido porque el expediente estaba mal elaborado y se decidió alterarlo.

“No te tengo miedo, Andrés Manuel. Hazle como quieras, no te vas a deshacer de mí porque tengo una causa justa y voy a luchar por ella, y mi tercera ventaja es que, como ya me trataron de fregar a la mala en la campaña con una bola de acusaciones, ahora estoy más curtido y ahora sí voy un paso adelante”.

Anaya anunció que por un tiempo saldrá de México. “Si me dejo, me van a quitar mis derechos políticos y me van a quitar la posibilidad de ser candidato en tres años”, argumentó. Después de eso, retomará sus recorridos por municipios.

