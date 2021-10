Anaya acusa a AMLO de querer un monopolio en electricidad y pide a legisladores oponerse a la reforma eléctrica

Ricardo Anaya llamó a los legisladores a “no dejarse intimidar” por el presidente Andrés Manuel López Obrador y votar contra la reforma eléctrica.

En un nuevo video señaló que el mandatario federal “quiere un monopolio en electricidad“, lo que aseguró, no reducirá el precio de la luz eléctrica.

Anaya Cortés insistió en que opositores como él desean la libre competencia, que como principales beneficios tiene precios más baratos y mayor calidad.

Detalló que al generar electricidad de la quema de combustóleo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es altamente contaminante, en cambio, la energía eólica y solar es limpia.

Advirtió también que en Venezuela, Cuba y Corea del Norte, donde hay monopolio en la generación de luz eléctrica los apagones son frecuentes debido a que el gobierno no logra generar toda la electricidad que se necesita.

“Y si no hay electricidad suficiente no puede haber negocios, fábricas. No hay chamba suficiente para la gente, para los jóvenes”, indicó.

De esta forma, Ricardo Anaya enfatizó que la idea de priorizar CFE para la generación de energía “es una idea vieja” cuando en México debe tenerse una visión de futuro.

Por último, presumió que el presidente López Obrador amenaza a los legisladores para que aprueben la reforma eléctrica, por lo que llamó a estos a no dejarse intimidar.

“México necesita legisladores valientes. Voten en conciencia por el futuro de México. Ahí no caigan en sus trampas”, exhortó.