AMLO y Beatriz emiten mensaje de Nochebuena. Piden tener fe y destacan milagro de vacuna contra COVID

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller emitieron un mensaje de Nochebuena en el cual destacaron “el milagro” de la vacuna contra la COVID-19.

En un video compartido en la cuenta del Presidente, Beatriz Müller comentó que aunque las condiciones son distintas, no quiere decir que sea motivo para no celebrar y no dejar de tener fe.

“Hoy es 24 de diciembre, es Nochebuena y deseamos que eso sea para ustedes también. Hoy es noche en la que familias se reunían o se reúnen para celebrar, estamos en condiciones distintas, esta vez no han pedido quedarnos en casa, no visitar familiares, pero ese no puede ser un motivo para no celebrar y no dejar de tener Fe”, señaló Müller.

“Pensamos que el porvenir viene mejor y seguramente así será, confiemos en que así será. Esta familia les desea lo mejor”, agregó.

Por su parte, López Obrador pidió a todos tener fe independientemente si son creyentes o no.

Fuente: Sin Embargo