AMLO vuelve a violar la veda electoral; reproduce en “la mañanera” video del 2016 criticando al “PRIAN” y a magistrados del TEPJF

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a retar la veda electoral en la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional.

López Obrador reprodujo un video este jueves en donde intentaba hablar de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero tuvo que pararlo debido a que hablaba de la “tragicomedia, la farsa de los PRIAN, acusándose mutuamente de corrupción“.

“Ah pero eso no se puede decir, no, no, no, no, no, quítalo. Vámonos mejor al enlace”, ordenó a su vocero Jesús Ramírez, quien de inmediato paró la reproducción de la grabación.

En el video, López Obrador criticaba el nombramiento de los magistrados del Tribunal Electoral, pero al principio de su intervención arremetió contra el PRI y el PAN sobre un tema de la política veracruzana.

El pasado 22 de abril, el Instituto Nacional Electoral (INE) apercibió al presidente López Obrador con una amonestación pública si no se abstiene de difundir logros de su Gobierno en su conferencia de prensa matutina de todos los días.

Esto debido a que esa información viola la veda electoral y podría incidir en preferencias electorales rumbo a las elecciones del 6 de junio.

“Se considera justificado, oportuno y necesario ordenar al presidente de México ajuste su conducta a lo ordenado por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE (…) apercibido que, de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio una amonestación pública”, indicó la autoridad electoral en un comunicado.

El INE recordó que el 19 de abril resolvió sendas quejas presentadas por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, con motivo de las declaraciones realizadas por el mandatario en la conferencia de prensa matutina del pasado 16 de abril.

Ese día, el Instituto, mediante una medida cautelar vía tutela preventiva, ordenó al presidente mexicano que durante las campañas electorales y hasta el 6 de junio “se abstenga de difundir logros de gobierno, incluyendo programas sociales y las personas beneficiarias de obra pública”.