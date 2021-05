AMLO vuelve a recordar cuando le gritaron que “era un naco”

Al reconocer que en México persisten manifestaciones de racismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó la ocasión en que, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, una señora en Santa Fe le gritó que “era un naco”.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que en nuestro país existen expresiones racistas como “hay que mejorar la raza”, “procura que se mejore la especie”, “no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”.

“Cuando fui jefe de gobierno estaba yo inaugurando una réplica de una cabeza olmeca en Santa Fe con el que era gobernador entonces, Miguel Alemán, que nos entregó esa réplica para la ciudad, y estábamos en un cruce en Santa Fe, yo estaba preocupado precisamente por eso”, contó el presidente.

“Y se alargan los discursos, pero ya iba terminando el acto, ya nada más faltaba que hablara yo, iba yo a ser muy breve porque estábamos expuestos ahí. Cuando, en una de esas, pasa una señora en una camioneta de estas de lujo y me ve así, y baja la ventanilla, no sé si con su manigueta o en automático, y me ve y me grita: ‘Andrés Manuel, eres un naco'”, recordó.