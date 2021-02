AMLO vuelve a rechazar que se cancelen sus megaproyectos; asegura que le alcanza para sus obras y para atender la pandemia porque “ya no hay corrupción”

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que “es un buen negocio público acabar con la corrupción”, pues calculó que por el combate a la corrupción en dos años de su gobierno se han ahorrado alrededor de un billón de pesos que sirven, aseguró, para financiar obras y comprar vacunas contra el Covid-19.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal reiteró que no es necesario aumentar impuestos o crear nuevos, sino que lo único que se necesita es no permitir la corrupción.

“La mejor manera de tener presupuesto es combatiendo la corrupción, la corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho lo que se recupera, porque es mucho lo que se iba por el daño de la corrupción. Entonces no hay necesidad de suspender obras, para comprar las vacunas, se tiene dinero para la compra de las vacunas y para hacer las obras. No se permite la corrupción.

“Nos hemos ahorrado por no permitir la corrupción, más de un billón de pesos, eso es lo que yo calculo que nos hemos ahorrado en el tiempo que llevamos en el gobierno. Tampoco hace falta aumentar impuestos o crear impuestos nuevos.

“Entonces sí es un buen negocio público acabar con la corrupción”, expresó en Palacio Nacional.