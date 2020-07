AMLO vuelve a El Cardenal; en nueva normalidad va a comer con Beatriz Gutiérrez

Por primera vez desde el inicio de la pandemia por coronavirus en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a un restaurante, en compañía de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

Desde El Cardenal, uno de los restaurantes favoritos de López Obrador en la Ciudad de México, el Presidente explicó que su visita era para “demostrar que debemos de ir hacía adelante, transitar hacia la nueva normalidad, la nueva realidad, que podemos hacerlo con cuidado, con sana distancia”.

​​“Aquí en este restaurante hay un protocolo de salud que da garantía a los que vienen; yo quiero además hacer un reconocimiento a Tito Briz, que a pesar de estar más de tres meses sin actividad, que estuvo el restaurante cerrado más de tres meses y no despidió a ningún trabajador, en una situación muy difícil”, explicó el Presidente en un video difundido en sus redes sociales, en el que aparece a lado del dueño de El Cardenal.

El Presidente detalló que la camarógrafa del video era su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez, y aprovechó para desear “a todos los empresarios de todas las ramas productivas de México que les vaya muy bien, que no se pierda la fe y que se actué como lo hizo Tito, que es un empresario con dimensión social, porque él pudo cerrar, irse y dedicarse a otra actividad y ya no invertir, pero pensó en ellos, en los trabajadores, en el prójimo y eso me llena de orgullo; por eso estoy aquí, además de que se come muy bien, no es caro, es bueno y suculento estar aquí comiendo en El Cardenal”, concluyó el mandatario.

Semáforo naranja

Con el semáforo en naranja, que aplica para la mayoría de zonas de la Ciudad de México, los restaurantes pueden abrir con el 30 por ciento de capacidad de comensales, en caso de tener áreas al aire libre, pueden operar al 40 por ciento.

Fuente: Milenio