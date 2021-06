AMLO vuelve a arremeter contra medios de comunicación por Línea 12 del Metro; dice que les falta ética y credibilidad

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió no adelantar vísperas y esperar a que se conozca el resultado preliminar del peritaje sobre la tragedia de la Línea 12 del Metro de la capital.

El jefe del Ejecutivo federal arremetió nuevamente esta mañana contra los medios de comunicación por su falta de ética y el sensacionalismo en el manejo de la tragedia en el Metro de la Ciudad de México.

“En el caso del New York Times manejaron la responsabilidad de Marcelo (Ebrard), queriéndolo enfrentar con Claudia (Sheinbaum), muy sensacionalista, poco profesional, poco ético, y no porque sea el New York Times ya son infalibles”, refirió.

“Hay una crisis mundial de medios de información por falta de ética, de credibilidad y por falta de imparcialidad, están muy cercanas al poder, y muy lejos de los ciudadanos, del pueblo, y cuando habló del poder no solo me refiero al político, sino al económico”, recalcó.

López Obrador afirmó que nadie quiere que sucedan desgracias como la del Metro, sin embargo, hay personas “viles, canallas”, que además “trafican con el dolor ajeno” de las víctimas.

“En los medios hay excepciones honrosas, por eso los destaco, porque tampoco me cuesta mucho saber quiénes son, son muy pocos, se cuentan con los dedos de las dos manos, y no incluyo a los reporteros, ni fotógrafos, ni camarógrafos, porque el reportero recibe una indicación de jefe de información, hasta les dictan las preguntas”, refirió.

“Ojalá y todo eso cambie, porque se pasaron con la campaña (guerra sucia), y una de las pruebas es el manejo que tiene que ver el lamentable accidente, la desgracia en que perdieron la vida 26 personas en el Metro. Fue de verás impresionante, todos”, adujo