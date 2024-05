AMLO vuelve a arremeter contra la clase media “aspiracionista, aspirante a fifí; con los más pobres, es donde tengo más apoyo”, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a irse contra un sector de la clase media del país que calificó de “aspiracionista“, al señalar que no quiere ser como ellos.

López Obrador aseveró que sí hay una clase media que apoya al Gobierno de la Cuarta Transformación, sin embargo, apuntó que existe otro sector “aspiracionista, aspirante a fifí, conservador” que no lo quiere.

“Pero aún así, porque los sectores de clase media también nos están apoyando, respaldando, la mayoría de las clases medias”, declaró.

“Hay un sector aspiracionista, aspirante a fifí, conservador, que ese sí no comparte nuestra manera de pensar y de ser y están en su derecho porque son libres, porque tampoco en mi caso, no quisiera ser como ellos, así como ellos con todo su derecho, no quieren ser como yo”, recalcó.

El mandatario mexicano justificó este tipo de pensamiento “aspiracionista” al apuntar que no todos podemos pensar igual. Además, pidió a los jóvenes que simpatizan con la 4T a no estar peleando con personas que ya no van a cambiar,

“Además qué bueno que somos distintos, diferentes, sería muy aburrida la vida si todos pensáramos igual y no estaríamos en una democracia, sino en una dictadura, no puede haber pensamiento único, nada más es cosa de respetarnos”, manifestó.

“También para los jóvenes y simpatizantes con la transformación, decirles que no se andan peleando, ya no van a cambiar ciertas personas, así como nosotros igual no vamos a cambiar a estas alturas pues también otros”, expresó.

El mandatario mexicano volvió a resaltar el tema de su popularidad en una encuesta, donde reconoció que son los más pobres, “la gente que no tiene teléfono, que no tiene internet”, quienes más lo apoyan.

“No sé, yo creo que es telefónica (muestra una encuesta con una popularidad del 60 por ciento), por ahí está, es que cuando es telefónica yo tengo menos apoyo, porque tengo más apoyo con la gente que no tiene teléfono, que no tiene internet, con los más pobres, es donde tengo más apoyo, cosa que me llena de orgullo”, externó.