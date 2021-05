AMLO votará el 6 de junio cerca de Palacio Nacional, pero todavía no decide la hora

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que el próximo domingo 6 de junio acudirá a votar a una casilla cercana a Palacio Nacional, pues señaló que ya cambió su dirección de su casa de Tlalpan al recinto histórico localizado en la alcaldía Cuauhtémoc.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que todavía no decide a qué hora acudirá a emitir su voto, pero llamó a la población a acudir a las urnas para que otros no decidan por ellos.

“Tengo que votar aquí cerca (de Palacio Nacional), no sé dónde vayan a poner la casilla, pero yo ya cambié mi credencial, cambié de domicilio y donde me corresponda voy a ir a votar el domingo 6 de junio”, dijo el presidente.

“¿Va a ser en primera hora?”, se le preguntó.

“No lo he decidido todavía, pero si voy a ir a votar, porque todos tenemos que ir a votar, no es obligatorio, es algo que nos distingue al ser buenos ciudadanos, participar en la vida publica, que no sean otros los que decidan por nosotros, por los ciudadanos , que nosotros participemos, todos a votar”, comentó.