AMLO suspende el permiso para sacar aceite y gas entre Puebla y Veracruz por medio de fracking

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, anunció esta mañana la suspensión de la autorización que se concedió para utilizar recursos no convencionales de aceite y gas en lutitas, donde está involucrado el proceso de facturación hidráulica (fracking), para la exploración del campo AE-0387-2m Humapa, ubicado entre Veracruz y Puebla.

“Se hizo una solicitud en noviembre del año pasado y se complementó durante estos meses. En efecto se autoriza utilizar el fracking. Se suspende esa autorización. No vamos a usar fracking en la explotación del petróleo. Ya hoy temprano se trató el tema y se dieron las instrucciones correspondientes. El director de Pemex ya tomó cartas en el asunto”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Ayer se dio a conocer que durante la 34 Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el organismo aprobó el plan presentado por Petróleos Mexicanos (Pemex) para la exploración y producción de dicho campo, esto pese a que desde octubre pasado el mandatario se comprometió a no utilizar dicha técnica durante su sexenio.

El 5 de octubre de 2018, desde San Luis Potosí, Andrés Manuel López Obrador, entonces Presidente electo aseguró: “No vamos a utilizar el famoso fracking para explotar este petróleo. No vamos a usar esos métodos de extracción de petróleo, de gas. Eso no se va a aplicar”. La afirmación la hizo luego de reunirse con el Gobernador Juan Manuel Carrera. Y después, el 4 de febrero –ya como Presidente de México y su conferencia mañanera en Palacio Nacional– AMLO refrendó su compromiso y afirmó que la fractura hidráulica no tendría cabida en su sexenio…

De acuerdo con información de medios nacionales, el director general de dictámenes de exploración de la CNH, Rodrigo Hernández Ordoñez, afirmó que Pemex hará una inversión de alrededor de 20 millones de dólares para la exploración del sitio.

Fuente: Sin Embargo