AMLO sugiere que consulta para juzgar a expresidentes sea el día de la elección

Andrés Manuel López Obrador planteó que la consulta de juicio contra expresidentes se realice el próximo 6 de junio de 2021, día de la elección federal más grande de la historia. Aseguró que busca que sean los ciudadanos quienes soliciten el juicio, pues no busca ser “el verdugo”.

En conferencia mañanera, López Obrador puntualizó: “Hay dos posibilidades: una es el día de la elección federal, el año próximo; creo que 6 de junio y la otra posibilidad es que sea en agosto. Eso lo deciden en la Suprema Corte, si es por solicitud de los legisladores o presidente tiene que aprobarse en las Cámaras y se aprueba en Cámaras con mayoría simple”.

López Obrador expresó que estamos en tiempo para realizar la consulta: “en el caso de los expresidentes, para que no me vayan a acusar de vengativo o de verdugo, hay manera de conformidad con la Constitución de que se lleve a cabo una consulta y que decidamos entre todos. Hay, como expuse ayer, tres posibilidades y se está en tiempo, porque no se podría llevar a cabo si la solicitud (no se hace) del 1 al 15 de septiembre, y de casualidad coincide, porque estamos en vísperas”.