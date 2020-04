AMLO sobre créditos del BID: “No me gusta el modito de ponerse de acuerdo y quererlo imponer”

Andrés Manuel López Obrador no deja de insistirle al Banco de México (Banxico) en ser cuidadosos con el uso de sus reservas y en ese sentido advirtió que la inyección de liquidez anunciada por el banco central debe ser ejecutada con cuidado, directamente a Pyemes afectadas por el Covid-19.

En su conferencia matutina de este lunes, el presidente mexicano se refirió al apoyo financiero por 750 mil millones de pesos que el Banxico destina para proveer liquidez al sistema financiero, una medida extraordinaria junto al anuncio adelantado de recorte de tasas de interés.

“Lo estoy planteando porque seguramente los del Banxico lo están escuchando de que vamos a estar vigilando. Nada de que empiecen a rescatar a empresas quebradas y que suceda lo que pasó: bancos quebrados y banqueros ricos”, dijo en clara referencia al Fobaproa.

“No vaya a ser para rescatar empresas que desde antes del coronavirus ya tenían problemas financieros. Mucho cuidado porque Banxico es autónomo y debemos respetar sus decisiones, pero las reservas no son del Banxico, ni siquiera del gobierno. Son de la nación”, afirmó.

En esa línea, también se refirió a los créditos que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 12 millones de dólares acordados con con el Consejo Mexicano de Negocio: “Si es a cargo del presupuesto no lo acepto. Si no es con el aval del gobierno, bienvenido.

Además, entiendo que es del BID, adelante con las empresas, pero que no le cueste a la nación”. Y volvió a cuestionar: “¿Cuál va a ser la garantía? ¿Las reservas? ¡No!”.

Pero al ser cuestionado sobre el aval que dicho acuerdo requiere de la Secretaría de Economía y de Hacienda, señaló: Ese aval no podemos nosotros otorgarlo porque no queremos endeudar al país y queremos rescatar, primero, a los más necesitados”.

Y agregó con más dureza: Además, no me gusta el modito de que se pongan de acuerdo y quieren imponernos sus planes. Si ya no es como antes. Antes el poder económico y político eran lo mismo. ¿Qué nosotros estamos aquí de florero? Todo esto lleva acompañado de la corrupción. Tenemos que estar muy pendientes”.

El día de ayer, durante la conferencia vespertina que ahora encabeza la Secretaría de Economía para dar a conocer el avance de la entrega de créditos, Graciela Márquez dijo que este anuncio era bienvenido, “como todo lo que pueda sumar ante la crisis”.

“Y los empresarios contactan al banco privado y consiguen una línea de crédito y es un camino paralelo donde la Secretaría de Hacienda tiene un asiento porque México es miembro del BID, entiendo que tendrá una serie de garantías, pero es en el mundo privado se organiza esta iniciativa y yo creo que es bienvenida debido a que las empresas están necesitando apoyos”, dijo ayer la secretaria de Economía.

Por otro lado, López Obrador afirmó: “Pensamos que no va a tardar mucho la recesión, que va a ser transitoria. Se va a caer la economía y va haber pronto un resurgimiento económico. Esa es nuestra propuesta: el salir bien sin salir endeudado a México”.