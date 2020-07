AMLO sí se puso cubreboca para viajar a Washington

El presidente Andrés Manuel López Obrador partió esta tarde hacia Washington D.C., previa escala en Atlanta, para reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump, como parte de los eventos diplomáticos por el inicio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Previo al despegue del vuelo comercial que abordó el mandatario, reporteros y viajeros le tomaron fotografías y videos donde se observa que usa cubrebocas.

En redes sociales han sido frecuentes los cuestionamientos al presidente por no usar cubrebocas en sus conferencias o en los actos públicos que recientemente ha llevado a cabo.

“No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo (López-Gatell, subsecretario de Salud), y él ya tiene una explicación sobre eso. Entonces yo hago caso”, dijo López Obrador en una conferencia de prensa el pasado 29 de abril.