AMLO se compromete a no aplicar el artículo 33 a extranjeros durante su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a nunca aplicar el artículo 33 de la Constitución a extranjeros durante su período en el Gobierno Federal.

El jefe del Ejecutivo federal dio órdenes a las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores para que levanten el veto o las restricciones a extranjeros, en caso de que existan.

“No hemos expulsado a ningún extranjero por intervenir en asuntos que tienen que ver con mis mexicanos y los celebro porque antes sí de aplicaba el 33”, declaró.

“Nosotros no hemos aplicado el 33, no lo vamos a aplicar, es un compromiso, si hay alguien vetado que no pueda venir a México vamos a levantar esos vetos”, declaró.

El artículo 33 se refiere a que los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país, además de que el presidente de la República tiene la facultad exclusiva de expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley.

López Obrador mandó un mensaje al líder del partido español de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, a quien le señaló que puede visitar México las veces que quiera.

“México es un país libre, esto también lo digo para que si el señor de Vox, Abascal, quiere venir de nuevo lo puede hacer, están abiertas las puertas de nuestro país, siempre son bienvenidos todos los extranjeras aunque sean opositores, no tenemos nada de qué avergonzarnos, este es un Gobierno democrático y transparente, además de garantizan todas las libertades para que nadie diga que no puede venir a México”, declaró.

“Ha venido Mario Vargas Llosa, el señor Abascal, todos pueden venir, todos los opositores, representantes de la monarquía, la derecha, del autoritarismo, clasista, racistas, profascistas, no hay problema de nada. Somos libres, en el país están garantizadas las libertades”, adujo.