AMLO se compromete a construir universidad de lenguas indígenas

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a constituir una nueva universidad en la Cuidad de México dedicada al estudio y enseñanza de las lenguas indígenas.

Al sostener un diálogo con el pueblo náhuatl y comunidades indígenas en la alcaldía Milpa Alta, el presidente de México dijo que la creación de la universidad se llevará a cabo mediante un convenio con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el gobierno de la CDMX.

El presidente dijo ante la ciudadanía que es importante fortalecer los valores y las tradiciones en México, porque fue “un absurdo y una idiotez” la idea de que las culturas originarias debían civilizarse.

En este sentido, el presidente dijo que los pueblos indígenas son protagonistas del gobierno de la Cuarta Transformación del país.

Al reiterar que su gobierno combate a la corrupción, el presidente llamó a los asistentes al acto a estigmatizar esas conductas.

También anunció que se seguirán protegiendo las zonas rurales de las alcaldías de la Ciudad de México como Tlalpan, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

En cuanto a las pensiones de las personas de la tercera edad, las becas para jóvenes de escasos recursos de nivel medio y superior, así como los apoyos a las personas con discapacidad, el presidente refrendó su compromiso de lograr ese derecho a nivel constitucional para que nunca estos grupos vulnerables reciban menos recursos que el del año anterior.

El presidente aseguró que regresará a las zonas rurales de la capital mexicana ya que los pueblos indígenas de la Ciudad de México lo apoyaron más, incluso que sus propios paisanos de Tabasco.

Tengo compromiso con Xochimilco y con Tláhuac y con Tlalpan y con otros pueblos de la ciudad; ustedes saben cuanto me han apoyado, la gente de la capital, de la Ciudad de México, me ha apoyado igual o más que lo que me apoyaron mis paisanos, por eso así como quiero a mi tierra y agua, quiero a la capital de mi república y más ahora, república justa, amorosa”, concluyó el presidente en su discurso.