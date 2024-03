AMLO reta a Salinas Pliego a que presente pruebas de extorsiones y corrupción en el SAT

Luego de que Ricardo Salinas Pliego acusara que el SAT se ha dedicado a “extorsionar a empresarios”, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que presente pruebas de estas acusaciones, y si es el caso, señalo, su gobierno actuará.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal manifestó que su gobierno hizo el compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo.

“No es nada, nada personal, que se entienda. Con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o piensa que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas y si presenta las pruebas, actuamos.

“Nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo. En mi caso lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, pero si él sostiene de que hay corrupción en el gobierno y que tiene las pruebas, habló del manejo de los programas del Bienestar, en particular de los adultos mayores, ¿dónde están las pruebas? Que presente las pruebas”, dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció que se harán públicos en una página del gobierno con todos los documentos que muestran el adeudo que tienen las empresas de Ricardo Salinas Pliego.

Señaló que se busca que todos la población y especialistas fiscales, abogados puedan revisar los documentos.