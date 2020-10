AMLO responde a Carstens: nuestra fórmula económica está bien y da resultados

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las declaraciones del exsecretario de Hacienda, Agustín Carstens, quien dijo que se aproximaba “una crisis de bancarrotas” en el mundo.

“En esa visión de la estrategia que ellos han aplicado, las economías no han reaccionado, a pesar de los estímulos. No creo que (Carstens) se haya referido a nosotros, porque no soltamos dinero a empresas. Los apoyos fueron abajo, las remesas nos ayudaron mucho. No creo que se haya referido a lo nuestro, sino en lo general”, señaló el mandatario.

“Él (Carstens) se refería a que en varios países se aplicó la receta de dar prórrogas en el pago de impuestos, rescatar a empresas, contratar deuda y eso la verdad es que no ha servido. Si fue en ese sentido, tiene razón, porque en Europa y Estados Unidos optaron por eso y no se ve tan clara la recuperación económica para todo lo que le metieron”, añadió.

Se tiene previsto que el Producto Interno Bruto de México caiga entre 9 y 10%, de acuerdo a diversas previsiones.

Ayer, Carstens indicó en la conferencia internacional de banca 2020 de Santander que “hay que reconocer que Covid-19 va a cambiar la cara de la economía, muchos sectores que sufren ahora no van a recuperarse. Muchas tiendas no van a sobrevivir y las bancarrotas serán inevitables”.