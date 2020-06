AMLO reitera que “no va a utilizar la fuerza” por COVID-19 e insiste que la pandemia está domada

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno “no va a utilizar la fuerza” contra la población ante la pandemia del coronavirus o COVID-19 en el país.

“Desde que empezamos a enfrentar la pandemia del coronavirus dejamos de manifiesto que todo se iba a hacer por convencimiento, persuadiendo a la población y así hemos tenido buena respuesta, no hemos tenido actos autoritarios por parte del Gobierno Federal, no ha habido prohibiciones, toque de queda, todo ha sido un llamado a que actuemos como ha sucedido, de manera responsable y la gente lo ha entendido muy bien y lo que hemos logrado para domar esta pandemia se debe fundamentalmente al buen comportamiento de los ciudadanos. Así vamos a continuar, no se va imponer nada, no se va a utilizar la fuerza”.