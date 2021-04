AMLO reitera que no se va a reelegir en 2024 y que se irá a Palenque a escribir: “voy a vivir de mi pensión del ISSSTE”

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a descartar que vaya a reelegirse luego de las críticas hacia la ampliación de mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

Esta mañana en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que luego de terminar su mandato el 30 de septiembre de 2024, se retira de cualquier actividad política.

“Ya escuché eso de que si se amplía el periodo de dos años del presidente de la Corte es porque yo quiero reelegirme, que es un ensayo general, un prólogo a mi propósito de reelección. Pero no, no soy como ellos que han acariciado siempre ese propósito de reelegirse”, argumentó.

“Yo termino mi mandato, que por cierto la gente no sabe que voy a tener dos meses menos que los otros presidentes, porque no voy a terminar a finales de noviembre, sino a finales de septiembre, pero si así lo decide la naturaleza, el creador y el pueblo, es hasta ese día nada más, y me jubilo, me retiro por completo de la actividad pública, de la actividad política”, aclaró.

El mandatario mexicano hizo énfasis este martes en que se retirará a su rancho a Palenque para escribir un libro que tendrá como principal tema la forma de trabajar del pensamiento conservador, además de que vivirá con su pensión del ISSSTE.

“Me voy a Palenque (Chiapas) a escribir, eso sí. Voy a escribir un libro que me va a llevar tiempo sobre el pensamiento conservador, porque tengo que tener una ocupación y también les adelanto que voy a vivir de mi pensión del ISSSTE, que también me va a corresponder la pensión de adulto mayor”, externó.

“Nada absolutamente de política, por eso estoy trabajando intensamente porque espero cumplir mi misión, mi tarea a fin ales de septiembre de 2024, y estoy seguro de que voy a contribuir como. está sucediendo con la participación de millones de mexicanos a la transformación de México, va a ser la Cuarta Transformación del país”, destacó.