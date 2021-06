AMLO reitera que “hay un sector” de la clase media que es “individualista, egoísta y sin humanismo”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, volvió a arremeter este lunes contra la clase media del país, al asegurar que es muy “individualista y que le da la espalda al prójimo“.

Este lunes en la conferencia matutina, López Obrador afirmó que la actual clase media en México busca subir en la escala social sin escrúpulos.

“Hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole”, puntualizó.

“Son partidarios de que el que no tranza no avanza, es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos, increíble, lo atribuyo a que son muy susceptibles a la manipulación, es un sector de la clase media, no todos”, expresó.

López Obrador reveló cómo debe ser ‘idealmente’ dicho estrato social en México, en la cual se busca que no sea individualista y bajo la doctrina del humanismo.

“Hay que sacar a millones de mexicanos de la pobreza y que se coloquen en la clase media, pero sin la mentalidad egoísta, con la doctrina del humanismo, una clase media fraterna, no individualizada, que eso es lo que hizo la política neoliberal”, refirió.

La semana pasada, el presidente López Obrador criticó a los estratos medios del país por dejarse manipular por los medios de comunicación tras las elecciones del pasado 6 de junio, en donde el movimiento de la Cuarta Transformación perdió la mayoría de las alcaldías en la Ciudad de México y la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.