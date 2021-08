AMLO reclama posible alianza entre el gobierno estatal y el crimen organizado en Guanajuato

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reclamó este lunes al gobierno de Guanajuato por el incremento en el número de homicidios en la entidad; reiteró que el fiscal Carlos Zamarripa lleva muchos años en el cargo y hasta el momento “no hay resultados”.

En su conferencia de prensa matutina, reveló que, durante el último fin de semana, se registraron 32 homicidios en Guanajuato, es decir, el 15% de los 216 asesinatos que ocurrieron tan sólo en tres días en todo el país.

López Obrador dijo que la administración del gobernador Diego Sinhue Rodríguez “no está actuando bien” y aseveró que es posible que la actual incidencia delictiva se haya alentado por alianzas con la delincuencia.

“En el caso de Guanajuato no vamos nosotros en caer en ninguna polémica, lo que me preocupa de Guanajuato es la inseguridad porque es mucho y no está actuando bien el gobierno (…) es un problema que se dejó crecer, es muy probable que el problema de la violencia en Guanajuato se haya alentado porque hicieron alianza política con la delincuencia para ganar siempre. Yo tengo muy presente que en la elección precisamente del 200 en Guanajuato le dieron a Felipe Calderón 300 mil votos falsos, ¿cómo los obtuvieron?, pues solo con arreglos abajo, eso sólo con la delincuencia”, expresó.

El mandatario Federal criticó que el actual fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, lleve más de 12 años en el cargo y que la inseguridad en el estado no disminuya a pesar de la colaboración con su administración.

“Esto es lo que me preocupa y a eso es a lo que exhorto al Gobernador, respetuoso de su autonomía, de su soberanía, pero esto es lo que debe de atender en beneficio de la población de Guanajuato, nosotros estamos haciendo todo pero no contamos con apoyo y lleva mucho tiempo el Fiscal y no hay resultado”, concluyó.

El fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, tomó protesta en el cargo el 20 de febrero de 2019 por un periodo de 9 años, esto luego de ser procurador en la entidad desde 2009.