AMLO reaparece tras dar positivo a COVID-19; “me presento con ustedes para que no haya rumores”

Luego de que informara el domingo que dio positivo a COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en redes sociales, al publicar una foto y enviar un mensaje en video desde Palacio Nacional.

López Obrador agradeció el apoyo de jefes de Estado y hasta líderes de oposición, así como de la ciudadanía.

“Todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica, ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo”, dijo.

López Obrador comentó que ha estado trabajando, pendiente de todos los asuntos públicos y en especial de la pandemia.

“Que a nadie le falte una cama, ni médicos, ni enfermeras, ni equipos ni medicamentos en los hospitales COVID”, expresó.

Sólo un día después de que México llegará al tercer lugar mundial de muertes por COVID, López Obrador aseguró que “afortunadamente no nos han rebasado las circunstancias y hemos podido atender a todos”.

El mandatario también agradeció las muestras de apoyo y solidaridad de políticos, mandatarios internacionales, artistas, deportistas y “hasta de nuestros adversarios”.