AMLO ratificó que no reconocerá por el momento a Biden como presidente electo de Estados Unidos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ratificó que por el momento no reconocerá al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.

“Quiero informarle al pueblo de México que en cuanto a las elecciones en EEUU la postura del gobierno que represento es la de esperar a que las autoridades de EEUU encargadas del proceso electoral, decidan sobre el ganador de la presidencia”, explicó.

En su conferencia de prensa matutina, el titular del poder Ejecutivo aseguró que no intervendrá por “respeto”.

“Nosotros no podemos actuar de manera imprudente y no solo es un asunto de forma, es también de fondo. Yo tengo la facultad y al mismo tiempo la obligación de ajustarme al mandato constitucional en cuanto a política exterior, establece que la política exterior debe guiarse por los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, en esencia es lo que decía el presidente Juárez ‘el respeto al derecho ajeno es la paz’”.

“Nosotros no podemos inmiscuirnos en la política de otros países, tenemos que ser respetuosos de la decisión que tomen los pueblos, que tomen los gobiernos extranjeros, esto no significa que estemos en contra o a favor de nadie”, concluyó.

Sobre las críticas que ha recibido por su decisión y los posibles efectos en la relación bilateral bajo la presidencia de Biden, expresó.

“Estaban acostumbrados a no respetar la Constitución, estaban acostumbrados a que se opinara de todo cuando nosotros debemos actuar con respeto. Queremos que en nuestros asuntos no haya injerencia extranjera. México es un país libre y soberano. No estamos a favor de ningún partido, llevamos muy buena relación con el gobierno del presidente Donald Trump, porque ha habido una relación de respeto, de no intervención, y no tenemos ninguna diferencia con el candidato del Partido Demócrata, el señor Biden, incluso lo conocí, hace unos años, no tenemos nada en contra del posible presidente electo, ahora candidato y no tenemos en contra nada del Partido Demócrata”.

El presidente recordó el caso de Bolivia y aseguró que a un año de que la situación era “gravísima”, ahora Luis Arce asumió por la vía electoral y él lo felicitó.

López Obrador recordó que en 2006 el presidente Zapatero de España felicitó a Felipe Calderón en México, a pesar de que se estaban desarrollando procesos y recursos legales.

El presidente leyó el artículo de la Constitución que dicta la política exterior de México y justificó su decisión. Aseguró que intercambió puntos de vista con Marcelo Ebrard sobre el reconocimiento a Biden y decidió utilizar su facultad como presidente para esperar.