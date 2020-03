AMLO presume amuletos protectores

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presumió durante su conferencia mañanera los escudos protectores que lleva siempre en su cartera para enfrentar la pandemia del coronavirus (Covid-19), los cuales son regalos que le han hecho durante sus giras por los estados.

En medio de la emergencia por los casos de la enfermedad, el jefe del Ejecutivo federal, dijo que se trata de dos escapularios del Sagrado Corazón de Jesús, también llamados detentes, que el primer mandatario mostró.

El mandatario se dio tiempo de buscar en su cartera las imágenes religiosas que aseguró son sólo una parte de los amuletos, pues lleva consigo regalos de evangelistas y librepensadores.

“Esto me lo da la gente. Son mis guardaespaldas, es muy común. Tengo otras cosas porque no sólo es catolicismo. Los libres pensadores me entregan de todo, y todo lo guardo, porque no está demás”, declaró.

Aseguró que también posee un trébol que le fue regalado en Tampico y mostró un billete de dos dólares que, según él, le dio un migrante, además afirmó que guarda ambos como amuletos de buena suerte.

¿Qué es esto? ¿Qué clase de show?

¿El escudo protector es la honestidad y los amuletos?

Esto no es un gobierno, es una burla para el país.

No lo permitamos mas.#LopezElFracasoPresidencialpic.twitter.com/IiNaji25xx — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓬𝓱𝓪 𝓥𝓸𝓷 𝓑𝓻𝓪𝓾𝓷🗝 (@atrofiadora) March 18, 2020

Por: sipise