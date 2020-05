AMLO presenta bases de la “nueva política económica” por COVID-19; “no son ocurrencias”, defiende

El Presidente Andrés Manuel López Obrador presento hoy un ensayo que sienta las bases sobre la “nueva política económica” que impulsa su Gobierno en los tiempos del coronavirus, dijo que el modelo que propone tiene como eje “dejar de ver la economía sólo en función del crecimiento económico”.

En un video difundido en sus redes sociales destacó que la política económica que México seguirá no se basa en “estar pensando en que lo que más importa es la medición que se hace del PIB”. Por eso, añadió que el plan de crecimiento que propone tiene que estar acompañado del fortalecimiento de cinco aspectos: la democracia, la justicia la honestidad, austeridad y el bienestar.

El mandatario dijo que el ensayo debe servir de guía para el trabajo de funcionarios públicos, de las Fuerzas Armadas y a los sectores de más ingresos, “para explicarles que ellos también se van a beneficiarse con esta política, no sólo el 70 por ciento de la población pobre e integrantes de las clases medias, si no también el 30 por ciento de los de arriba”.

El plan, explicó, se basa en que al dispersar más apoyos a personas con menos recursos se fortalece su capacidad de consumo, lo que favorecería el comercio.

“Si se dispersan recursos en las bases se fortalece la capacidad de consumo de la gente y así se mejora la industria y el comercio y se favorece a los sectores de más intereses”, expuso.

“Vamos a salir de la pandemia con lo que explico de inyectar muchos recursos para fortalecer la economía popular y con la entrada en vigor del tratado (T-MEC) vamos a reactivar pronto la generación de empleos y el bienestar de nuestro pueblo”, aseguró.

El Jefe del Ejecutivo resaltó que de enero a marzo de este año, según la Secretaria de Economía, aumentó la inversión extranjera 1.5 por ciento, al rededor de 10 mil millones de dólares.

Aseguró que el ensayo que escribió es el fundamento teórico de las acciones que su Gobierno realiza, “no son ocurrencias, son producto de una reflexión y de la experiencia recogiendo los sentimientos de nuestro pueblo”, dijo.

El Presidente resaltó la importancia de cambiar el modelo neoliberal vigente en México para enfrentar los efectos de la pandemia, también dijo que es importante pensar en una “nueva normalidad”.

“La vida va a continuar afortunadamente, tenemos que salir adelante, como se ha dicho, tiene que pensarse en una nueva normalidad, ya no podemos seguir con lo mismo de antes. Siempre he dicho que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas”, expuso.

Fuente: Sin Embargo