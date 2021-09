AMLO planea sumar a otros gobernadores estatales a su 4T

Al adelantar que invitará a gobernadores salientes de otros partidos como PRI y PAN a su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la encomienda que tendrá Quirino Ordaz Coppel como próximo embajador de México en España será “restablecer por completo” las relaciones entre ambos países.

Manifestó que la invitación a otros políticos es independiente de banderías partidistas ya que se trata de la representación de México en el exterior.

De la encomienda que tendrá Ordaz Coppel, señaló que buscará “restablecer las relaciones a plenitud entre México y España, a partir del respeto mutuo, que no nos vean como actuaban, porque se los permitían los gobiernos neoliberales, que no nos vean como tierra de conquista”.

-¿Va a invitar a otros gobernadores?, se hablaba de Jaime Bonilla, Claudia Pavlovich, se le cuestionó a López Obrador luego de que supervisó la presa Picachos en Sinaloa.

-Vamos a a invitar a otros gobernadores, que están concluyendo, y a otros servidores públicos que representen a México, porque no es la representación de un partido, ni siquiera es la representación del gobierno, es la representación del pueblo de México, entonces no se trata de banderías partidistas, por eso tomé esta decisión de que Quirino aún no siendo del movimiento del que yo formo parte, aunque tengo licencia, dijo.

El primer mandatario aseveró que Ordaz Coppel no tendrá que dejar el PRI para sumarse a su gobierno.

Fuente: Reporte Índigo