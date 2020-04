AMLO pidió a Trump que venda 10 mil ventiladores para afrontar el Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su ayuda para que su gobierno venda a México 10 mil ventiladores y 10 mil monitores para canalizarlos al combate del coronavirus.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal detalló que su homólogo le contestó que lo consultaría con su equipo de abasto de estos insumos y que hoy por la tarde le respondería.

“Llevamos buenas relaciones (con el gobierno de Estados Unidos) y para pedirle el nombre del pueblo de México que nos ayuden vendiéndonos 10 mil ventiladores, y 10 mil monitores. Le dije que sabemos de la situación tan difícil que ellos están atravesando, la falta de ventiladores en general, de monitores, pero también le expresé que ellos tienen más posibilidades, tienen más plantas, tienen más desarrollo tecnológico, y tienen más recursos económicos”, dijo.

“Y me contestó , me respondió que va a consultar con los encargados del abasto de estos equipos y que me habla hoy por la tarde para darme una respuesta sobre este tema, en particular”.

El mandatario agradeció, independientemente de lo que le responda, al presidente estadounidense por haberlo escuchado y “tener la amabilidad de hablar personalmente para informarnos sobre la petición que le hemos hecho”.

Por: EL UNIVERSAL