AMLO pide seguir las recomendaciones de López-Gatell: “es un científico”

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a que se sigan las recomendaciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ante la emergencia sanitaria por coronavirus en México, pues afirmó que es una persona “con mucha preparación, es un científico, un hombre responsable”.

“Mi recomendación por mi investidura de presidente de la República es que sigamos las recomendaciones, los consejos, que nos están transmitiendo los especialistas. De manera muy particular las recomendaciones del doctor Hugo López-Gatell, es una gente con mucha preparación, es un científico, además es un hombre responsable, honesto, le tenemos toda la confianza.

“Además, él está apoyado por un grupo de especialistas, de científicos, estamos hablando de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, premios nacionales de ciencia”, dijo.

Manifestó que el conductor de noticias Javier Alatorre se equivocó al difundir mensajes para pedir que no se siguieran las recomendaciones de las autoridades sanitarias durante la pandemia por covid-19. ​

“Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche que llamó a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell, creo que fue una actitud no bien pensada. Porque Javier es una persona buena creo que cometió un error como cometemos errores todos. Hizo uso de su libertad, no debe haber linchamiento, tiene derecho a expresarse”, agregó.

Durante un mensaje, el mandatario destacó que México es de los países que ha dado mejores resultados en el combate a la pandemia de covid-19, por lo que reiteró su petición para que se continúen atendiendo los consejos de los especialistas, médicos y científicos.

Por: MILENIO