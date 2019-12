AMLO pide indagar si en su gobierno hay funcionarios ligados a García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que instruyó que se indague en todo el gobierno federal si aún hay funcionarios que estuvieron en los equipos de trabajo de Genaro García Luna en la administración panista y, advirtió, que de ser así serán despedidos, informó MILENIO.

MILENIO publicó que en la investigación que integra la Fiscalía General de la República (FGR)en contra del ex secretario de Seguridad Pública y ex titular de la Agencia Federal de Investigación se están investigando a los funcionarios de la estructura más cercana, por lo que el Presidente agregó que ordenó que también se indaguen en todas las áreas del gobierno si hay funcionarios que colaboraron con García Luna.

Advirtió que si se detecta a servidores públicos que hayan logrado heredar cargos tras la administración hasta llegar a la suya, serán despedidos. “Ya di instrucciones para que se investigue en todo el gobierno quiénes estuvieron en el equipo de García Luna, y si fueron pasando desde Calderón, luego con Peña, y pasaron hasta con nosotros, quienes estuvieron participando en ese tipo de funciones ¡para afuera! Nosotros llegamos aquí para cambiar las cosas y está escrito, no se tolera la corrupción ¡ni de mi familia! Me hago cargo de Jesús Ernesto y ya”, afirmó en conferencia matutina.

Insistió en que la estrategia de seguridad que tomaron los gobiernos anteriores fue fallida y puso como ejemplo la aprehensión de García Luna por supuestos nexos con el cártel de Sinaloa, quienes le habrían entregado sobornos a cambio de protección. “Estamos viviendo un momento muy difícil en seguridad porque fue equivocada la política a principios de 2007, lo que produjo esa política fue un agravamiento, desaparecidas, asesinatos, descomposición, corrupción ¡de todo! Nosotros heredamos eso. Al grado que el encargado de la Seguridad Pública en ese tiempo ahora está encarcelarlo en Estados Unidos”, agregó.

Y comparó que en su gobierno “desde el primer día yo he asumido la responsabilidad. No existe en el mundo un presidente o un primer ministro que se encargue todos los días de la seguridad, si los encuentran me dicen porque me interesa”.

Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón, fue detenido en Dallas, Texas, por presuntamente estar relacionado con el cártel de Sinaloa. El fiscal de Estados Unidos, Richard P. Donoghue, explicó que el ex funcionario supuestamente recibió sobornos de millones de dólares por parte de Joaquín El Chapo Guzmán, de 2006 a 2012, a cambio de protección.