AMLO pide a sus simpatizantes no “testerear” a FRENAAA

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que está garantizada la seguridad para los integrantes de FRENAAA que protestan en el Zócalo, tras el enfrentamiento entre el movimiento y simpatizantes del gobierno.

Además, López Obrador pidió a sus seguidores que no caigan en “provocaciones”.

“Sí se les garantiza la seguridad, es un compromiso que tenemos, de no testerearlos, no agredirlos. Decirle a los simpatizantes del gobierno, que no se caiga en provocación, que no nos metamos con ellos, ni con el FRENAAA 1, ni con el FRENAAA 2”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera, desde Palacio Nacional.

Y es que el fin de semana, simpatizantes de AMLO intentaron saltarse la valla metálica que cerca el plantón de FRENAAA, así que hubo golpes y jaloneos.