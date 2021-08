“AMLO out”: la iniciativa de FRENAAA para lograr revocación de mandato en marzo

El Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) planea recabar 3 millones de registros para que se organice la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta de Twitter, el polémico grupo de oposición hizo un llamado a sus seguidores para inscribirse a través de un portal en línea. “Si no quieres que López Obrador siga destruyendo a México por tres años más, regístrate para solicitar la consulta de revocación de mandato”, inicia el video difundido la cuenta de Twitter oficial.

Cómo hacer el registro FRENAAA busca la revocación de mandato de López Obrador (Foto: Twitter@OficialFrenaaa)

– Ingresar a la página https://frena.com.mx/firmas-para-pedir-plebiscito-revocatorio-amlo-ante-ine/

– Ingresar nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono (opcional), CURP (opcional) y clave de elector.

– Adjuntar fotografías de la credencial de elector por ambos lados. La tarjeta debe estar colocada de forma horizontal y es importante asegurarse que la imagen sea clara y que no tenga reflejos de luz.

– Ajustar el recuadro al tamaño de la credencial del INE.

– Seleccionar estado y municipio registrado en la credencial. Gilberto Lozano, líder de FRENAAA (Foto: Instagram @gilbertolozanogon)

Por su parte, Gilberto Lozano, dirigente de FRENAA, envió una “alerta nacional” debido a la “posibilidad de acabar con la dictadura en México”. En este sentido, señaló que la oportunidad para que López Obrador no continúe al frente del gobierno mexicano es una realidad gracia a la revocación de mandato planteada por él mismo.

“AMLO out, sabemos que este instrumento ciudadano se va a presentar en marzo de 2022, claro que va a haber voces de tibios y pusilánimes, claro que habrá gente que dirá que está muy difícil, que está muy complicado y que ya desde ahorita están rendidos, resignados a ver todo el sexenio de López.

Qué forma más ínfima de perder sin ni siquiera ir a pelear. Esas voces nos distraen, esa gente ya está perdida. FRENAA va con todo, y hoy es la organización que está organizando la unión de los mexicanos para ir hombro con hombro para quitar a López. Que no te distraigan en WhatsApp mensajes o videos que no vayan enfocados a la gran lucha que tenemos en México próximamente: sacar a López por la revocación de mandato y eso implica lograr tres millones de registros de mexicanos que deseamos la revocación de mandato. Si no somos capaces de lograr eso, sálvese quien pueda y dios bendiga a México”, manifestó por medio de redes sociales.

Resultados de la consulta popular 2021 El presidente López Obrador señaló que la consulta popular incomodó a sus adversarios (Foto: Presidencia de México)

Aunque la Consulta Popular 2021 sólo contó con la participación de 6,662,915 mexicanos, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, la declaró como un ejercicio histórico en la democracia del país.

Tras computar el 100% de las actas, el INE dio a conocer que 97.7214% de las opiniones se inclinaron a favor del “SÍ”, lo que equivale a 6,511,385 de mexicanos que quieren que se investiguen a los expresidentes mexicanos. Mientras que 1.5449% respondió “NO”, es decir, 102,945 personas. Asimismo, se tiene el registro de participaciones nulas, lo que representa 0.7335% o 48,878 ciudadanos.

En tanto, el presidente López Obrador señaló que la consulta popular incomodó a sus adversarios. Incluso aseguró que en vez de promocionarla, “simularon que iban a recoger la opinión de la gente”.

Además, recordó que en marzo se volverá a consultar a la gente su revocación de mandato, la cual será una oportunidad para la oposición de reagruparse como lo hizo en las elecciones del 6 de junio pasado.

