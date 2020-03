AMLO no es considerado caso sospechoso de coronavirus: Ssa

La Secretaría de Salud (Ssa) indicó que el presidente, Andrés Manuel López Obrador no es considerado como un caso sospechoso de coronavirus, pese a que convivió con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien dio positivo recientemente a la prueba de detección del virus.

“El presidente no es un caso sospechoso no cumple la definición, no sabemos si en el momento que hubo la cercanía entre el gobernador que ha sido positivo a COVID-19 tenía síntomas, si no tenía síntomas sería poco probable que pudiera tener la infección y en este momento si no tiene síntomas, me parece que le tomaron la temperatura y salió normal”.