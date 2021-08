AMLO no descarta otorgarle amnistía al ‘Jefe de Jefes’

El presidente Andrés Manuel López Obrador no se opondría a una amnistía al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, el ‘Jefe de Jefes’, fundador del Cártel de Guadalajara, y quien se encuentra preso a los 75 años de edad.

López Obrador señaló este viernes en Palacio Nacional que, si se justifica, no se opondría a una posible amnistía a Félix Gallardo, conocido también como el ‘Jefe de Jefes, debido a su avanzada edad y a las enfermedades que padece en prisión.

“En su caso si se termina de revisar, este asunto corresponde la Fiscalía, de que no tiene ya ningún pendiente porque ya cumplió con estar en la cárcel durante algún tiempo, y que si ya tiene derecho a salir, no me opongo a eso”, expresó.

“Si se justifica, en lo que se está elaborando (el decreto), desde luego que sí, porque él por edad, por enfermedad, ya podría salir. Hay que ver como se termina de elaborar el decreto, eso es lo que puedo contestar”, declaró.

En una entrevista para Telemundo esta semana, Félix Gallardo dijo estar prácticamente “sin pronóstico de vida” ante los diversos problemas de salud que afronta en la actualidad.

“Mi salud es pésima, mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol”, aseguró el Jefe de Jefes en la zona de máxima seguridad del penal estatal de Puente Grande, ubicado en el estado de Jalisco.

El narcotraficante mexicano aseguró estar ciego de un ojo, sordo, con neumonía y solamente puede ser trasladado por medio de una silla de ruedas, en la que también tiene que trasladar un tanque de oxígeno.

Félix Gallardo, cuya carrera delictiva comenzó en los años setenta, creó una de las organizaciones de narcotráfico más grandes México, a la que denominó Cártel de Guadalajara, uno de los más importantes en su tiempo al controlar en el país el trasiego de drogas a Estados Unidos.