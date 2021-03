AMLO niega uso electoral de la vacuna contra el COVID-19: “no somos iguales, nosotros no traficamos con la necesidad de la gente”

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no hace uso electoral de la vacuna contra el COVID-19.

En la conferencia matutina de este martes, el mandatario mexicano, quien al principio no quería hablar del tema, apuntó que “no somos iguales“, y que su Administración no trafica con la necesidad de la ciudadanía por vacunarse.

“No hay opinión sobre eso, nos meteríamos a un debate que no conviene. Solo decir que no somos iguales, nosotros no traficamos con la necesidad de la gente. Tenemos principios, ideales y esto es un asunto muy serio que demanda de mucha responsabilidad”, recalcó.

El mandatario mexicano apuntó que la vacuna es para todos los mexicanos y que la función del Estado es conseguir las dosis, distribuirlas y aplicarlas a lo largo y ancho del país.

“Hemos trabajado todos los días para garantizar que lleguen las vacunas, decidimos que iba a haber un trato igualitario, todo eso muy distinto a lo de antes, en donde imperaba la corrupción, el influyentismo, el clasismo, el racismo, la discriminación”, enfatizó.

“Están marchando muy bien las cosas y nuestros adversarios, los conservadores, que quieren regresar y estoy pidiendo que regresen pero lo que se robaron, están cuestionando todo, atacando al gobierno constantemente. La gente tiene confianza en el gobierno”, aseguró.