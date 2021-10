AMLO niega que se deba vacunar a menores contra el COVID-19 por orden de juez

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este jueves que un juez federal ordenara la vacunación de todos los menores de 18 años, alegando que se trata de un amparo no “definitivo” y criticando a los medios de comunicación.

Esta semana, se informó que un juzgado federal ordenó al Gobierno mexicano vacunar a todos los menores de 12 a 17 años contra el COVID-19 y sin importar su condición de salud, dando un plazo de 48 horas para que las autoridades sanitarias modificaran el plan de vacunación nacional.

“No le crean al Reforma”, comenzó el mandatario, a menudo muy crítico con la prensa que tacha de “conservadora”.

Según explicó, se trata “de una decisión de un juez, pero falta todavía que se resuelva en otras instancias, o sea, no es definitivo”.

Indicó que un amparo se entrega a la persona que lo solicita y no es “extensivo”.

“Cualquier abogado sabe que esto no puede ser como ellos lo titulan”, remarcó.

Y dijo que no se puede “definir una política pública” a través de una persona o de un grupo.

Agregó que legalmente se respetará este amparo, pero se va a acudir a la instancia pertinente para “aclarar”.

“No es que no se quiera aplicar también la vacuna a los menores. Es que no hay una recomendación médica en ese sentido. Todavía no definen”, subrayó.

Y sobre la vacuna nacional, Patria, se mostró confiado en que pronto habrá resultados.

Hasta ahora, México ha aprobado ocho vacunas anticovid para su uso de emergencia: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino, Sputnik V, Moderna y Janssen, además de Covaxin, que todavía no se aplica en el país.

El pasado 24 de septiembre, el Gobierno mexicano anunció que se vacunaría a los menores mexicanos que tuvieran enfermedades crónicas u otras condiciones graves de salud a partir de la primera semana de octubre.

Actualmente, México suma más de 3.7 millones de contagios y 283 mil 193 defunciones debido al COVID-19.

