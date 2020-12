AMLO muestra encuesta que señala que 71% de los mexicanos quiere que siga gobernando; se le hizo a 2,500 personas vía telefónica

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó esta mañana la encuesta que le da el respaldo de 71% de la población mexicana, la cual –indicó– no costó nada porque se realizó vía telefónica por el propio gobierno federal.

En la conferencia matutina de este miércoles, el mandatario presentó los resultados del estudio, realizado el pasado 24 de noviembre, en el que se muestra que la calificación promedio que le dan al mandatario es de 6.6 en una escala de 0 a 10, mientras que la calificación con más votos fue 8, con 18.6%.

En su estudio, el principal problema para los mexicanos es la corrupción, con 25.1%, seguida de la inseguridad y delincuencia, con 19.1%, y la falta de empleo, con 14.1%.

En comparación con su antecesor Enrique Peña Nieto, el 60% de los consultados consideró que la administración de López Obrador es mejor, mientras que 18.8% percibe que es igual y 17.5% la califica como peor.

“Vamos a ensayarlo, vamos a estrenarlo, porque periódicamente lo podríamos hacer para que toda la gente sepa. Como hay libertad, cualquiera puede hacer su encuesta, vamos a dar a conocer periódicamente la nuestra. La hace la Segob (Secretaría de Gobernación)”, sostuvo el titular del Ejecutivo.

En la encuesta también se preguntó por la simpatía por los partidos políticos, que el presidente evitó durante su conferencia de prensa, en la cual Morena suma el respaldo de 31.8% de los consultados, seguido del PAN con 8.1%, el PRI con 5% y el PRD con 1.3%.

Tras ellos, el PVEM y el PT sumaron 0.6% de las simpatías, Movimiento Ciudadano alcanzó 0.5%, mientras que el desaparecido Partido Nueva Alianza y el renacido Partido Encuentro Social (PES) se llevaron 0.1%. El 43.9% de los participantes dijo que no simpatiza con partido alguno mientras que 7.9% no respondió o dijo no saber.

En tanto, en la pregunta de por qué partido nunca votaría, el PRI lideró las respuestas con 39.6%, seguido de Morena con 13.4% y el PAN con 10.4%.

La encuesta se aplicó a 2,500 personas con una tasa de rechazo de 61%, con lo que se recolectó menos de un millar de respuestas, con dos tercios de participación de mujeres y un tercio de hombres; 35% de ellos fueron mayores de 60 años.

El nivel socioeconómico más representado fue el D, con 33.5% de las respuestas, mientras que el A apenas alcanzó 2.5% de participación. Según la metodología, 75.4% de los participantes correspondió con clase socioeconómica baja.