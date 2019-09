AMLO muestra cámara hallada en Palacio Nacional tras acusar espionaje

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la cámara que su ayudantía encontró en una sala de Palacio Nacional, luego de que acusara actos de espionaje.

“Si acaso me llamó la atención porque es muy pequeñito; les voy a mostrar el aparatito. Nada mas que lo vean, a ver si no me lo quitaron, un aparato que debe ser moderno”, dijo durante su conferencia mañanera.

De acuerdo con el Presidente, la cámara fue hallada en un recinto donde “asisten quienes van a hacer planteamientos de todo tipo”; no obstante, reiteró que “no hay nada que ocultar”, pues “nosotros no aceptamos que nos hagan propuestas indecorosas”.

López Obrador reiteró que no se iniciará una investigación por el hallazgo del aparato, pues dijo que no tiene tiempo para ocuparse de “nimiedades”.

“Los técnicos dicen que tenían que estarla descargando cada determinado tiempo, sacando las imágenes, la memoria. No (va a hacer denuncia) porque yo estoy muy atareado, tengo mucho trabajo y quienes me ayudan en el gobierno, lo mismo”.